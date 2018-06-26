  • الثلاثاء 26

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. المحكمة الإدارية تصدر حكما قطعيا ضد الصندوق العقاري بالمدينة

المحكمة الإدارية تصدر حكما قطعيا ضد الصندوق العقاري بالمدينة

المحكمة الإدارية تصدر حكما قطعيا ضد الصندوق العقاري بالمدينة
المدينة المنورة(صدى):

قامت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، أمس الإثنين، بإصدار أحكامًا نهائية قطعية ضد الصندوق العقاري، لعدد من المتضررين من الصندوق العقاري.

حيث منحت المحكمة الصندوق مدة شهر من تاريخ استلام صك الحكم؛ لكي يقدم اعتراضه على الحكم ويطلب الاستئناف، إلا أنه وعلى الرغم من مرور شهر كامل لم يستأنف الصندوق على الحكم.

وبناء على ذلك تحولت تلك الأحكام من ابتدائية إلى نهائية؛ مما دعى المحكوم لهم التوجه للمحكمة واستلام صكوك الأحكام النهائية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الأحكام تُعد الدفعة السادسة من مجموع الأحكام النهائية.

وعلى صعيد آخر قدم الصندوق في ” بريدة ” طلبًا؛ لإعادة النظر في الحكم ولكن المحكمة رفضت الطلب؛ لعدم وجود مسوغ شرعي ينص عليه النظام.


الوسوم:,

7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1248 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يبارك الجميع في الحق وهذا من أبسط حقوقنا التي كفلها لنا ولي أمرنا حفظه الله

[ عدد التعليقات: 679 ] نشر منذ 1 ساعة

كفو

[ عدد التعليقات: 693 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يزيدهم خبصه ويعمي قلوبهم قبل عيونهم

[ عدد التعليقات: 1334 ] نشر منذ 1 ساعة

ظهرالحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يبشرك

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 34 دقيقة

السؤل الي يطرح نفسه
*هل تم تنفيض الاحكام النهائيه السابقه ضد صندوق العقاري.؟؟*

هل استلم المتضررين في بريده او غيرها قروضهم حسب النظام القديم.؟؟

[ عدد التعليقات: 4479 ] نشر منذ 29 دقيقة

الحمد لله على نزاهة القضاء
الصندوق العقاري بدل مايوجه جهوده لتحصيل الديون المتأخره
اصبح خصم للمواطنين في المحاكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *