المحكمة الإدارية تصدر حكما قطعيا ضد الصندوق العقاري بالمدينة
قامت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، أمس الإثنين، بإصدار أحكامًا نهائية قطعية ضد الصندوق العقاري، لعدد من المتضررين من الصندوق العقاري.
حيث منحت المحكمة الصندوق مدة شهر من تاريخ استلام صك الحكم؛ لكي يقدم اعتراضه على الحكم ويطلب الاستئناف، إلا أنه وعلى الرغم من مرور شهر كامل لم يستأنف الصندوق على الحكم.
وبناء على ذلك تحولت تلك الأحكام من ابتدائية إلى نهائية؛ مما دعى المحكوم لهم التوجه للمحكمة واستلام صكوك الأحكام النهائية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الأحكام تُعد الدفعة السادسة من مجموع الأحكام النهائية.
وعلى صعيد آخر قدم الصندوق في ” بريدة ” طلبًا؛ لإعادة النظر في الحكم ولكن المحكمة رفضت الطلب؛ لعدم وجود مسوغ شرعي ينص عليه النظام.
ماجد[ عدد التعليقات: 1248 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يبارك الجميع في الحق وهذا من أبسط حقوقنا التي كفلها لنا ولي أمرنا حفظه الله
خديجه[ عدد التعليقات: 679 ] نشر منذ 1 ساعة
كفو
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 693 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يزيدهم خبصه ويعمي قلوبهم قبل عيونهم
طلال[ عدد التعليقات: 1334 ] نشر منذ 1 ساعة
ظهرالحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
عمار[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يبشرك
استفسار[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 34 دقيقة
السؤل الي يطرح نفسه
*هل تم تنفيض الاحكام النهائيه السابقه ضد صندوق العقاري.؟؟*
هل استلم المتضررين في بريده او غيرها قروضهم حسب النظام القديم.؟؟
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4479 ] نشر منذ 29 دقيقة
الحمد لله على نزاهة القضاء
الصندوق العقاري بدل مايوجه جهوده لتحصيل الديون المتأخره
اصبح خصم للمواطنين في المحاكم