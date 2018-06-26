المحكمة الإدارية تصدر حكما قطعيا ضد الصندوق العقاري بالمدينة

المدينة المنورة(صدى):

قامت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، أمس الإثنين، بإصدار أحكامًا نهائية قطعية ضد الصندوق العقاري، لعدد من المتضررين من الصندوق العقاري.

حيث منحت المحكمة الصندوق مدة شهر من تاريخ استلام صك الحكم؛ لكي يقدم اعتراضه على الحكم ويطلب الاستئناف، إلا أنه وعلى الرغم من مرور شهر كامل لم يستأنف الصندوق على الحكم.

وبناء على ذلك تحولت تلك الأحكام من ابتدائية إلى نهائية؛ مما دعى المحكوم لهم التوجه للمحكمة واستلام صكوك الأحكام النهائية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الأحكام تُعد الدفعة السادسة من مجموع الأحكام النهائية.

وعلى صعيد آخر قدم الصندوق في ” بريدة ” طلبًا؛ لإعادة النظر في الحكم ولكن المحكمة رفضت الطلب؛ لعدم وجود مسوغ شرعي ينص عليه النظام.