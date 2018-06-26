سفير المملكة لدى تونس يوضح تفاصيل منح تأشيرتي حج لمشجع ووالدته بسبب تغريدة
على خلفية حصول مشجع تونسي على تأشيرتي حج له ولوالدته بسبب تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” تونسي يحصل على تأشيرة حج له ولوالدته بسبب تغريدة ” ، أوضح سفير المملكة لدى تونس ، محمد العلي تفاصيل الموضوع.
وأوضح السفير العلي أن صاحب التغريجة عبر عن حبه الشديد للمملكة، وأنه تمنى الفوز للأخضر في منافسات كأس العالم، منددًا بما قاله أحد إعلاميو ” بي إن سبورت ” القطرية عقب مباراة السعودية وروسيا.
وقال السفير : ” الشاب أبدى مشاعر نبيلة تجاه المملكة، والسفارة قامت تقديرًا لموقف الشاب ومشاعره بتمكينه من أداء مناسك الحج بعدما أبدى رغبته في ذلك عبر تغريدته ” ، مشيرًا إلى أن السفارة تتكفل بكافة نفقات رحلة الحج .
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تونسي يحصل على تأشيرة حج له ولوالدته بسبب تغريدة
فيديو | سفير خادم الحرمين في #تونس: منحت السفارة محمد قاسم تأشيرتين لأداء فريضة الحج بكامل التكاليف. #الراصد pic.twitter.com/Op1h8IqPxN
— الراصد (@alraasd) June 25, 2018
طلال[ عدد التعليقات: 1334 ] نشر منذ 1 ساعة
شكراً لكم و يا مرحبا به و بأهل تونس الشرفاء
ماجد[ عدد التعليقات: 1248 ] نشر منذ 1 ساعة
لازم من المدح حتى يكافئ ..يعني كل من مدحنا يبشر بالخير ..بلد طيب فعلا
ابن البلد[ عدد التعليقات: 470 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهل حياك في بلدك الثاني