الإسكان: طرح 46 ألف وحدة للمستفيدين خلال أول 6 أشهر من العام الجاري

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان أن الوحدات السكنية التي أعلن برنامج ” سكني ” عن تخصيصها خلال الدفعات الـ 6 الماضية من العام الجاري ،تخطت حاجز الـ 46 ألف وحدة سكنية ، جاهزة وتحت الإنشاء بأسعار تتراوح بين 250 و750 ألف ريال.

وأوضحت، أن الوحدات السكنية التي تم تخصيصها حتى الدفعة السادسة وتم الإعلان عنها أخيرا، تمثل نحو 36 في المائة من إجمالي الخيارات السكنية التي يوفرها البرنامج.

يذكر ان برنامج ” سكني ” يدعو المستفيدين الذين تم التخصيص لهم شهريًا، لزيارة معارض المشاريع سواء الجاهزة أو تحت الإنشاء ، للمعاينة والحجز.