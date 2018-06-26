مراقبة شرطية إلكترونية لمدة عام لحدثين اعتدا على طفل

أبوظبي(صدى):

قضت محكمة جنح أبوظبي على حدثين بالمراقبة الشرطية الإلكترونية، بتهمة الاعتداء على طفل في أحد المراكز التجارية، مسببين له إصابات وكدمات ما أدى إلى عجزه عن الأعمال الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً.

وقضت المحكمةبوقف النطق بالحكم لمدة سنة يوضع خلالها المتهمان تحت الإشراف والمتابعة وفق نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية للمحكومين، بديلاً عن الحبس قصير المدة، التي يقتضيها اختبارهما قضائياً مع منعهما من ارتياد مكان الواقعة، وموافاة المحكمة بالتقارير اللازمة عن ذلك كل ثلاثة أشهر.