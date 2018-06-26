” لامبورجيني ” تقتحم تصاميم الهواتف الذكية

وكالات(صدى):

تعاونت شركة ” أوبو ” الصينية مع شركة السيارات الشهيرة ” لامبورجيني ” لإصدار نسخة خاصة من هاتفها تحمل اسم Find X Lamborghini بمزايا متقدمة ومواصفات فريدة.

وأعلنت ” أوبو ” عن نسخة خاصة من هاتفها الذكي الجديد Find X حملت اسم Find X Lamborghini بمواصفات شبيهة بالإصدار العادي، إلا أنه مدعوم بذاكرة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت وبطارية سعتها 3400 ميلي أمبير ويمكن شحنها بالكامل من 0 في المائة حتى 100في المائة خلال 30 دقيقة فقط بفضل تقنية SuperVOOC. .

يمتلك الهاتف الجديد تصميم الإصدار العادي نفسه، حيث يأتي بشاشة تبلغ مساحتها 6.42 بوصة بتقنية AMOLED تغطي 93 في المائة من الواجهة الأمامية، في حين أن علامة Lamborghini التجارية منقوشة على الواجهة الخلفية للهاتف الذكي بتأثيرات ثلاثية الأبعاد، والنسختين مزودتان بمعالج Snapdragon 845 وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت.