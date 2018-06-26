إنخفاض أسعار الذهب بسبب ضغوط ارتفاع الدولار

وكالات(صدى):

شهدت أسعار الذهب أمس الأثنين، إنخفاضًا ملحوظًا ،جراء تعرضها لضغوط بفعل ارتفاع الدولار في ظل احتمالات زيادة أسعار الفائدة.

فيما أبقت توترات التجارة العالمية المعدن الأصفر فوق أدنى مستوى في ستة أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي.

وانخفض الذهب فى المعاملات الفورية 0.3% إلى 1264.70 دولار للأوقية ،وتراجع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.3 % إلى 1266.60 دولار للأوقية.

ويستفيد الذهب في العادة من التوترات السياسية والاقتصادية لكنه يواجه صعوبة هذه المرة في الوقت الذي يرتفع فيه الدولار بقوة ما يجعل المعدن المقوم بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة على المستثمرين غير الأمريكيين.