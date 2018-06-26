” واتساب ” يطلق ميزة جديدة خاصة بإخفاء الصور

وكالات(صدى):

يختبر تطبيق ” واتساب ” ميزة جديدة لإخفاء الصور ومقاطع الفيديو المتسلمة من معرض الوسائط في الهاتف.

وتوجد هذه الخاصية حاليا في نسخة ” بيتا ” الجديدة من ” واتساب “، وفي حال نجاحها، من المفترض أن تتاح لجميع مستخدمي التطبيق على الأجهزة والهواتف الذكية.

ولتفعيلها يجب على المستخدم الدخول إلى أي جهة اتصال على ” واتساب “، ومن ثم يضغط على أيقونة موجودة على يمين الشاشة ليظهر له خيار إخفاء الوسائط للحساب المذكور، وبعد اختيار “نعم” ستصبح جميع الصور والفيديوهات الواردة من ذلك الحساب غير ظاهرة في معرض الوسائط بالهاتف.