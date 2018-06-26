البرلمان المصري يحقق في ” أزمات صلاح ” وخروج المنتخب من المونديال

نواف السالم(صدى):

أكدت لجنة الرياضة بمجلس النواب المصري على وجود النية لفتح تحقيق في عدد من الأمور التي تخص مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم 2018.

وأصدرت لجنة الرياضة بيانًا أوضحت فيه بنود التحقيق ، والتي جاءت كالتالي:

1- تصريحات مجدى عبد الغنى عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة وتهديده مسؤولي الاتحاد بكشف المستور بعد استبعاده من رئاسة بعثة المنتخب بروسيا على خلفية اتهامة بسرقة ملابس المنتخب، وسفره ومرافقته لبعثة المنتخب عقب تلك التصريحات.

2- إقامة معسكر المنتخب بمدينة جروزني التي تبعد مسافة 5300 ميل عن مكان اقامة المباريات، الأمر الذي تسبب في إرهاق اللاعبيين أثناء أدائهم للمباريات نظرا لبعد المسافة في حين أقامت بقية المنتخبات العربية معسكراتها بالقرب من أماكن مبارياتها.

3- السماح باختراق معسكر المنتخب – قبل خوض مباراة روسيا من قبل مجموعة من الفنانين ورجال الأعمال وسط غياب تام من مسؤولي بعثة المنتخب الأمر الذي أفقد اللاعبين تركيزهم خلال المباراة.

4- عدم الالتزام بالاتفاق الذي تم بين البرلمان واتحاد الكرة بتشكيل لجنة مستقلة من مجلس النواب والرقابة الادارية والأمن الوطني تتولى مسئولية بيع تذاكر مباريات المنتخب في كأس العالم للجمهور تحقيقاً للشفافية مما أدى إلى بيع تذاكر المباريات بطرق غير مشروعة.

5- تسبب الاتحاد في عدة أزمات للاعب الدولي محمد صلاح من بينها أزمتي مع الشركة المالكة لحقوقه التسويقية، حين قام الاتحاد بوضع صورة اللاعب على الطائرة الناقلة لمنتخب مصر لكأس العالم بروسيا بجوار شعار شركة اتصالات منافسة للشركة التي تمتلك حقوق تسويق اللاعب وذلك حين لبى اتحاد الكرة دعوة العشاء الموجهة من الرئيس الشيشاني “رمضان قديروف” والتي على هامشها تم تكريم صلاح ومنحه المواطنة الفخرية مما تسبب في إثارة الإعلام الإنجليزي ضد اللاعب لوجود خلافات سياسية بين دولة انجلترا وجمهورية الشيشان.