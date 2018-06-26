تعزيزات عسكرية إلى الحديدة لتحريرها من الحوثي

فهمي محمد(صدى):

أعلنت ألوية العمالقة اليمنية عن تجهيز 3 ألوية عسكرية جديدة لضمها إلى القوات المرابطة في مدينة الحديدة ،لاستكمال تحريرها من قبضة ميليشيا الحوثي الإرهابية في وقت اقتربت قوات الشرعية من معقلها.

وذكرت مصادر عسكرية أن ألوية العمالقة اليمنية جهزت ثلاثة ألوية بكامل عتادها العسكري وهي في صدد ضمها إلى الألوية التي تقاتل تحت قيادة قائد جبهة الساحل الغربي أبو زرعة المحرمي وحددت مهمة هذه القوة الجديدة، بالمشاركة في هجوم واسع لتحرير مدينة الحديدة من ميليشيا الحوثي.

وتم تدريب القوات الجديدة وتأهيلها بإشراف من التحالف العربي، حيث خضعت لعدد من الدورات العسكرية.

وتأتي هذه التعزيزات بعد أيام من وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات المقاومة اليمنية التي يقودها العميد طارق صالح للمشاركة في تحرير ما تبقى من مدينة الحديدة ومينائها وتأمين الطريق الساحلي وملاحقة جيوب الميليشيا في ضواحي مدينة الحديدة.