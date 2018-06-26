شروط ومواعيد القبول بجامعة الباحة
كشفت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، عن مواعيد فتح باب القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية ،الراغبين في الالتحاق بالجامعة للحصول على درجة البكالوريوس بنظام الانتظام ، للموسم الدراسي 1439 / 1440 هـ.
وأعلنت العمادة أنه سيتم أستقبال الطلبات يوم الأحد الموافق 17 / 10 / 1439 هـ ، عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة.
وأشارت إلى أن استقبال الطلبات مستمر حتى مساء الخميس الموافق 28 / 10 / 1439هـ.
ولفتت إلى أن شروط القبول تم إعلانها عبر موقع الجامعة على الرابط من ( هنا )
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