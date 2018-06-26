شروط ومواعيد القبول بجامعة الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

كشفت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، عن مواعيد فتح باب القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية ،الراغبين في الالتحاق بالجامعة للحصول على درجة البكالوريوس بنظام الانتظام ، للموسم الدراسي 1439 / 1440 هـ.

وأعلنت العمادة أنه سيتم أستقبال الطلبات يوم الأحد الموافق 17 / 10 / 1439 هـ ، عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة.

وأشارت إلى أن استقبال الطلبات مستمر حتى مساء الخميس الموافق 28 / 10 / 1439هـ.

ولفتت إلى أن شروط القبول تم إعلانها عبر موقع الجامعة على الرابط من ( هنا )