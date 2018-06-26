تعليم الطائف تؤكد على منسوبيها رفع مستندات المستحقات المالية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نوهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في إدارة الشؤون الإدارية والمالية على جميع منسوبيها بالتأكد من رفع مستندات جميع المستحقات المالية لما قبل 2018 لإدارة الموارد البشرية.

وذلك خلال أسبوع لتتمكن من استكمال اجراءات صرفها حسب توجيهات الوزارة.