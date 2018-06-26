تعليم الطائف تؤكد على منسوبيها رفع مستندات المستحقات المالية
نوهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في إدارة الشؤون الإدارية والمالية على جميع منسوبيها بالتأكد من رفع مستندات جميع المستحقات المالية لما قبل 2018 لإدارة الموارد البشرية.
وذلك خلال أسبوع لتتمكن من استكمال اجراءات صرفها حسب توجيهات الوزارة.
عصي الدمع[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 1 ساعة
بصراحة انجاز عظيم بل انجاز الماني
هكذا الإدارات والا فلا
ههههههههه
ااااه يابطني
الوزارة تقول للإدارة ارفعوا المستحقات
والإدارة تقول حاظر
طالب ومطلوب وين الإنجاز او الامر المهم
بصراحة ما اعرف حاقه