تفاصيل تعنيف أم لطفلتها متسببة لها بنزيف في المخ

على القحطاني (صدى):

تواجه أم لطفلة لايتعدى عمرها الـ 17 شهرًا ، تهمة التعنيف والتسبب في إصابتها بنزيف دماغي، وذلك بعد أن اتهمها زوجها بالتسبب في إيذاء ابنتهما.

وطالبت النيابة العامة القضاء بتطبيق المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء، بحق الأم التي تسببت في إصابة ابنتها بنزيف بالشبكية ،وكدمات بالجلد وعلامات ضرب على الظهر وآثار عض شخص بالغ وخدوش وحرق.

وتقضي المادة 13 بسجن المتهم لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة والغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال.

كان والد الطفلة قد أوضح أنه تم نقلها للمستشفى وهي تعاني من ” دوخة واستفراغ ” ، إلا أنهما ذكروا للطبيب أنها سقطت من الدرج، بحسب عكاظ.

وأنكرت الأم التهم الموجهة إليها، وأفادت أن الطفلة ” شقية ” وسقطت من درج المنزل، مما تسبب في إصابتها.

وعن علامات الضرب والكدمات بجسم الطفلة، قالت الأم أن الضرب سواء باليدين أو بالحذاء أو بلعبة يعد من أمور التربية، معترفة بأنها سبق أن عضت الطفلة مرتين لذات الغرض، أما تهم هز الطفلة فأكدت الأم أنها في إطار مداعبتها برفعها.