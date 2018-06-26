سعوديتان تحتفلان بقيادة المرأة برحلة حول الولايات المتحدة

عادل الحربي (صدى):

قامت شقيقتان سعوديتان بالاحتفال بتطبيق قرار قيادة المرأة بالمملكة، بطريقتهما الخاصة.

وأحتفلت الشقيقتان العشرينيتان ” نور ،وفرح ” ،بقيادة سيارة عبر الولايات المتحدة، برعاية منظمة ” كاش آندروكيت ” .

وأشارتا إلى أن الرحلة البرية أتاحت لهما إقامة علاقات واسعة مع بنات جنسهما ،موضحتان أن قيادة المرأة في السعودية وأي مكان في العالم تفتح أمامها مزيدًا من الفرص لتحقيق أهدافها.