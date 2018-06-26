سعوديتان تحتفلان بقيادة المرأة برحلة حول الولايات المتحدة
قامت شقيقتان سعوديتان بالاحتفال بتطبيق قرار قيادة المرأة بالمملكة، بطريقتهما الخاصة.
وأحتفلت الشقيقتان العشرينيتان ” نور ،وفرح ” ،بقيادة سيارة عبر الولايات المتحدة، برعاية منظمة ” كاش آندروكيت ” .
وأشارتا إلى أن الرحلة البرية أتاحت لهما إقامة علاقات واسعة مع بنات جنسهما ،موضحتان أن قيادة المرأة في السعودية وأي مكان في العالم تفتح أمامها مزيدًا من الفرص لتحقيق أهدافها.
عبدالله[ عدد التعليقات: 868 ] نشر منذ 3 ساعات
ثنتين بنات يبغوا يقولوا للناس وشوفوا صورنا احنا كووول، طيب احنا ايش ايش دخلنا فيهم.
ما يروحوا والا عساهم يطفحوا التراب. هذا اسمه ضراط مش احتفال.
😄✋[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله
إنا لله وإنا إليه راجعون ..
قال تعالى (( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ماكسبت وهم لا يظلمون ))
اللهم اصلح احوال المسلمين ورد الضالين منهم إليك ردا جميلا ..
مازن[ عدد التعليقات: 1445 ] نشر منذ 2 ساعتين
سعوديتان تحتفلان بقيادة المرأة برحلة حول الولايات المتحدة عقبال ما تحتفلان برحلة لدول الخليج العربي
M-512🐧[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاءالله والله هذا من حسن التربية !؟