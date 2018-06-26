ضاحي خلفان عن ” بي إن ” : عندما تكون الأمور في أيادي من لا يستحقها

أبو ظبي(صدى):

هاجم ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، السياسة التي تتبعها شبكة قنوات ” بي إن سبورت ” القطرية، وتعمدها للإساءة والخروج عن ميثاق الشرف الإعلامي.

وقال خلفان : ” محطات النقل الحصري لكأس العالم شوهت مفهوم الرياضة واقحمته في الأهواء السياسية للمغرضين والمنتفعين وكانت تحليلاتها الرياضية ( شتيمة ) ” .

وتابع : ” عندما تكون الأمور في أيادي من لا يستحقها..ما يجيك منهم إلا محقها ” .

وتسعى قنوات ” بي إن سبورت ” دائمًا إلى استغلال حصولها على حقوق بث البطولات العالمية، لتمرير رسائل سياسية وفكرية ليست من الرياضة في شيء، في مشاهد تثير الكراهية وتشوه منافسات الرياضة وكرة القدم تحديدًا، بما لا يتوافق مع قيم الرياضة وأخلاقياتها الراسخة.

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