بالصور..بعثة الأخضر تصل الرياض

ماجد محمد(صدى):

وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم إلى الرياض، اليوم الثلاثاء، بعد اختتام المشاركة في كأس العالم 2018.

يذكر أن المواجهة الثالثة بين الأخضر ومنتخب الفراعنة انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف، في البماراة التي إنطلقت على ملعب ” فولغوغراد أرينا ” ، أمس الأثنين، ضمن مواجهات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم المقامة بروسيا.

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