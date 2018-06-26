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بالصور..بعثة الأخضر تصل الرياض

بالصور..بعثة الأخضر تصل الرياض
ماجد محمد(صدى):

وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم إلى الرياض، اليوم الثلاثاء، بعد اختتام المشاركة في كأس العالم 2018.

يذكر أن المواجهة الثالثة بين الأخضر ومنتخب الفراعنة انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف، في البماراة التي إنطلقت على ملعب ” فولغوغراد أرينا ” ، أمس الأثنين، ضمن مواجهات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم المقامة بروسيا.

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49060 ] نشر منذ 3 ساعات

الحمد لله على السلامه ,,

[ عدد التعليقات: 9388 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمدلله على السلامه عطلو بدري😊😁😁

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة

والله حرام قسم بالله حرام ينهزمون في مبارتين ويفوزون في مباراه تحصيل حاصل ويعطون مكافئه 50 الف

وابطالنا بالحد الجنوبي اعطو كل واحد 5000 فقط والا اودعت في حساباتهم الا بشق الانفس

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