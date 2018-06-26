هيا العواد: قيادة المركبة في حد ذاتها ليست هي الغاية

عادل الحربي (صدى):

أكدت وكيل وزارة التعليم ” بنات” الدكتورة هيا العواد، على أن قيادة النساء للمركبة في حد ذاتها ليست هي الهدف أو الغاية، مشيرة إلى أن إعطاء المرأة هذا الحق يؤكد الثقة فيها وبأهمية مشاركتها الفاعلة في بناء الوطن.

وأوضحت العواد أن يوم تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة كان يوماً مختلفاً في مسيرة المرأة السعودية، لافتة إلى أنه يمثل بداية حقبة جديدة تمتلك فيها المرأة حقها في قضاء حاجاتها بنفسها من دون قيود.

وأشارت إلى أنه لحرص وزارة التعليم على سلامة منسوباتها في تقيدهن بتعليمات الأمن والسلامة؛ أطلقت الوزارة برنامج قيادة آمنة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، لتدريب مجموعة من المشرفات المركزيات من مختلف إدارات التعليم في المناطق والمحافظات وكذلك من الوزارة، على أساليب القيادة الآمنة.