تعليق ” صحة جازان ” على تعنيف ممرضة لمولود

تركى السالم (صدى):

تعقيبًا على مقطع الفيديو المتداول والذي نشرته ” صدى ” ، موثقًا تعنيف ممرضة بإحدى مستشفيات جازان، لطفل مولود لإجباره على التوقف عن البكاء، أصدرت ” صحة جازان ” بيانًا موضحة تفاصيل المقطع.

وقالت صحة جازان في بيانها : ” إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي والذي تظهر به إحدى ممرضات قسم الحضانة بمستشفى أبو عريش العام أثناء تعاملها مع أحد الأطفال بعد ولادته بطريقة غير لائقة تؤكد الصحة أن ما قامت به الممرضة مرفوض بتاتاً ويعد تجاوزاً لأخلاقيات المهنة وسياسات وإجراءات التعامل مع المواليد ” .

وأوضحت أن إدارة مستشفى أبو عريش العام ، قامت بإيقاف الممرضة عن العمل بقسم الحضانة والتحقيق معها واتخاذ أشد العقوبات وإنهاء عقدها فوراً وفصلها وإبعادها عن العمل لعدم كفاءتها.

وأكدت الصحة في بيانها أن سلامة المرضى ” أولوية “، مشددة على اتخاذ أشد العقوبات في حالة الإخلال بسياسات التعامل مع الحالات المرضية.

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