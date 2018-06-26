تويوتا سنشري تقدم فخامة مماثلة لرولز رويس بنصف السعر

طوكيو(صدى):

تحظى تويوتا سنشري بمقامة مرتفعة في اليابان، لكونها اختيار الامبراطور الياباني وكبار قادة الدولة ورجال الأعمال، بل وزعماء عصابات المافيا اليابانية كذلك، لتؤكد سنشري على كونها الموديل الأكثر حصرية في اليابان، حيث يمكن اعتبارها رولز رويس او بنتلي تلك الدولة.

والآن قامت تويوتا بإعادة تصميم الموديل كليا عقب 21 عام من إنتاج الجيل الأخير، لتكشف الشركة عن الجيل الجديد في الخريف الماضي بسعر يبدأ من 177,716 دولار (664,000 ريال سعودي).

داخلية السيارة فاخرة بمقاعد فردية ومساحة واسعة للركاب وزخرفات خشبية وجلود من اعلى المستويات، وتأتي سنشري بنظام معلومات ترفيهية خلفي بطول 16 إنش، وشاشة لمسية 7 إنش في مسند الذراع الأوسط الخلفي للسماح للركاب بالتحكم في خاصيات المساج والستائر ومكيف الهواء ونظام الصوت.