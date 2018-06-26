بالفيديو.. رقص زينة عاشور بعد انتشار صور زوجها عمرو دياب برفقة دينا الشربيني

أماني الغامدي(صدى):

بعد غياب طويل ، عادت ​زينة عاشور​ زوجة الفنان ​عمرو دياب​ للتفاعل عبر حساباتها على مواقع التّواصل الإجتماعي ، وهي تحتفل بذكرى ميلادها .

حيث ظهرت زينة وبمقاطع فيديو نشرتها عبر انستجرام ، وهي ترقص وتضرب على إيقاع الطبل .

ولفت إنتباه المتابعين ظهور يدها من دون خاتم الزواج، وعلّقت زينة على الفيديو قائلة: ” الاحتفال بالحياة والحب ” .

ويأتي ذلك في ظل إنتشار ​شائعة زواج​ دياب من الممثلة المصرية دينا الشربيني، الأمر الذي دفع بالكثيرين الى ترشيح انفصالها عن زوجها المغني عمرو دياب.

وانهمرت عليها التعليقات التي تهاجم تجاهل زوجها لها وعدم رده بشكل قاطع على الشائعات التي تطاله منذ فترة وتقضي بوجود علاقة حب تجمعه مع الشربيني.