ناشطة اجتماعية عن أول يوم قيادة: استغنيت عن السائق واصطحبت صديقاتي حتى الثالثة صباحًا

علي القحطاني (صدى):

تحدثت الناشطة الاجتماعية سارة الرميخاني، عن تفاصيل أول يوم لها في قيادة السيارة، مشيرة إلى أنها استغنت عن سائقها الخاص تماما بعد أن أخبرته أنها ليست بحاجة له.

وأوضحت الرميخاني أنها انتظرت بالسيارة في الشارع ليلة تطبيق القرار، الأحد الماضي، وعند حلول منتصف الليل انطلقت بالسيارة، واصطحبت صديقاتها حتى الثالثة صباحًا واشترين العشاء، وتوجهت في السادسة صباحًا إلى عملها.

وأشارت إلى أن الرجال تعاملوا معها باحترام، ولم يكن هناك أي تصرف غير لائق، موجهة الشكر للحكومة على تيسيير إجراءات الحصول على الرخصة.