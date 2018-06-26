ناشطة اجتماعية عن أول يوم قيادة: استغنيت عن السائق واصطحبت صديقاتي حتى الثالثة صباحًا
تحدثت الناشطة الاجتماعية سارة الرميخاني، عن تفاصيل أول يوم لها في قيادة السيارة، مشيرة إلى أنها استغنت عن سائقها الخاص تماما بعد أن أخبرته أنها ليست بحاجة له.
وأوضحت الرميخاني أنها انتظرت بالسيارة في الشارع ليلة تطبيق القرار، الأحد الماضي، وعند حلول منتصف الليل انطلقت بالسيارة، واصطحبت صديقاتها حتى الثالثة صباحًا واشترين العشاء، وتوجهت في السادسة صباحًا إلى عملها.
وأشارت إلى أن الرجال تعاملوا معها باحترام، ولم يكن هناك أي تصرف غير لائق، موجهة الشكر للحكومة على تيسيير إجراءات الحصول على الرخصة.
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 3 ساعات
٩٩٪ من النساء لاتريد القيادة الله يرحم حالك انتي ولي مستضفينك ولله لو تنبحًون ليل ونهار ٠
ابو منار[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 1 ساعة
حتي الثالثة فجرا وش بقي ورها ضياع في ضياع لا وفرحانه زي اللي قالو لها انتي خربانه قالت ومالوه كلنا خربانات
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29943 ] نشر منذ 33 دقيقة
طيب ابصمي يا بنت الناس
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49060 ] نشر منذ 24 دقيقة
الاخ ابو منار قال الحقيقه ,,