بالفيديو..تركي آل الشيخ يلجم محللي ” بي إن ” : ” نترك لهم النباح “

ماجد محمد(صدى):

استنكر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، تعليق محللو قناة ” بي إن سبورت ” القطرية عقب مباراة الأخضر والفراعنة في مونديال روسيا 2018.

وأكد آل الشيخ أن هجوم القناة القطرية، وتعمدها الإساءة للمملكة ليس بجديد، قائلا :” تعودنا على هذا منهم ،عصام الشوالي وعلاء صادق ، نترك لهم النباح ونحن نستمر في التقدم ” .

وبسؤال آل الشيخ عما إذا تم الاعتذار عن الإساءة، قال : ” لاننتظر منهم التراجع ولا الاعتذار ” .

كان محلل بي إن سبورت وصف ركلة جزاء الأخضر أمام المنتخب المصري في مباراة أمس الأثنين بـ ” الضعيفة ” .

وانتهت مباراة المواجهة الثالثة بين المنتخب الوطني ونظيره المصري بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف، والتي إنطلقت على ملعب ” فولغوغراد أرينا ” ، ضمن مواجهات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم المقامة بروسيا.