بالفيديو.. زوج يصاب بانهيار عصبي عقب إحتراق زوجته وطفليه

خالد الظفيري(صدى):

لقيت أم وطفليها مصرعهم حرقًا، اليوم الإثنين، عقب وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، على طريق الشيخ زايد بمنطقة قرطبة باتجاه مدينة الجهراء‎ الكويتية.

ووثق مقطع ” فيديو ” ، تم تداوله الحادث أثناء إشتعال النيران بالسيارة، فيما تعالت أصوات وصراخ الزوج الذ كان واقف بالقرب من السيارة، وهو عاجز عن اقتحام النيران لإنقاذ أسرته، حيث أصيب جراء الحادث.

وأكدت العلاقات العامة بإدارة الإطفاء، في بيان لها، أن الحادث وقع بين 3 مركبات وأدى إلى اندلاع الحريق الذي نتج عنه وفاة المرأة ومعها طفلان، وجميعهم من جنسية عربية، وأن الزوج نقل للعلاج في المستشفى.

وأشارت إلى أنه تم التعامل مع الحادث وقامت فرقة إطفاء مركز الشهداء بإخماد الحريق وتسليم جثامين المتوفين للأدلة الجنائية، بحضور رجال الأمن والطوارئ الطبية.