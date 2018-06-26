” السيف القابضة “: وظائف هندسية وإدارية شاغرة بنجران

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، اليوم الإثنين، عن توفير عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعددٍ من الشركات التابعة لها وعدد من مشاريعها القائمة في منطقة نجران.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من تاريخ 25 يونيو 2018، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مشرف السلامة، مهندس مراقبة التكاليف، مفتش سلامة، مدير العقود، مدير الإنشاءات، مهندس موقع، مهندس مراقبة الجودة المدنية، مفتش مراقبة الجودة الميكانيكية، مهندس مراقبة الجودة الميكانيكية، مفتش مراقبة الجودة الكهربائية، مهندس الميكانيكا، مهندس تصميم، مشغل مدني ومعماري، مهندس أول موقع، جامع البيانات ” قسم التخطيط ” ، مهندس ميكانيكي، سكرتير.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أن لمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــا .