بالفيديو.. ” التحالف ” يهاجم عناصر حوثية ويدمر آليات مسلحة ومحطات وقود
أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، عن نجاح تدمير أهداف جديدة لقوات التحالف.
وقال المالكي : تضمنت الاستهدافات تدمير ما يلي: استهداف ومهاجمة تخزين الإمدادات الحوثية في صعدة،استهداف ومهاجمة عربة نقل أسلحة وإمداد، استهداف ومهاجمة عربات مسلحة وعناصر حوثية إرهابية.
وأضاف المالكي : كما تضمنت استهداف ومهاجمة محطة سولارات في الحديدة، واستهداف ومهاجمة عربة محملة بالذخيرة والتصنيع ” صعدة – الملاحيظ ” .
فهد[ عدد التعليقات: 866 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينصركم ويسدد خطاكم