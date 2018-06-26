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  3. بالفيديو.. ” التحالف ” يهاجم عناصر حوثية ويدمر آليات مسلحة ومحطات وقود

بالفيديو.. ” التحالف ” يهاجم عناصر حوثية ويدمر آليات مسلحة ومحطات وقود

بالفيديو.. ” التحالف ” يهاجم عناصر حوثية ويدمر آليات مسلحة ومحطات وقود
فهمي محمد(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، عن نجاح تدمير أهداف جديدة لقوات التحالف.

وقال المالكي : تضمنت الاستهدافات تدمير ما يلي: استهداف ومهاجمة تخزين الإمدادات الحوثية في صعدة،‎استهداف ومهاجمة عربة نقل أسلحة وإمداد، استهداف ومهاجمة عربات مسلحة وعناصر حوثية إرهابية.

وأضاف المالكي : كما تضمنت استهداف ومهاجمة محطة سولارات في الحديدة، واستهداف ومهاجمة عربة محملة بالذخيرة والتصنيع ” صعدة – الملاحيظ ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 866 ] نشر منذ 1 ساعة

الله ينصركم ويسدد خطاكم

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