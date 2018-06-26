بالفيديو.. ” التحالف ” يهاجم عناصر حوثية ويدمر آليات مسلحة ومحطات وقود

فهمي محمد(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، عن نجاح تدمير أهداف جديدة لقوات التحالف.

وقال المالكي : تضمنت الاستهدافات تدمير ما يلي: استهداف ومهاجمة تخزين الإمدادات الحوثية في صعدة،‎استهداف ومهاجمة عربة نقل أسلحة وإمداد، استهداف ومهاجمة عربات مسلحة وعناصر حوثية إرهابية.

وأضاف المالكي : كما تضمنت استهداف ومهاجمة محطة سولارات في الحديدة، واستهداف ومهاجمة عربة محملة بالذخيرة والتصنيع ” صعدة – الملاحيظ ” .