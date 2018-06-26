هنا إب.. يمنية تنقذ حياة صاحب محل وتفقد أصابعها

فهمي محمد(صدى):

في محافظة إب اليمنية، ورغم الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني، فقد قامت امرأة يمنية بعمل بطولي لإنقاذ حياة شخص لا تعرفه، ما تسبب في بتر إصبعين من يدها.

وتفصيلًا، شهد محل بيع جوالات وسط مدينة إب اليمنية، خلاف بين شخص وصاحب المحل حول ” شاحن للهاتف ” ، تطور ليطعن الشخص صاحب المحل الذي يدعى صلاح سعيد الفهد، بخنجر.

وطعن الشخص، صاحب المحل في يده، وطعنه مرة أخرى في ظهره ما أوقعه على الأرض، وقبل أن يطعنه مرة ثالثة في صدره، تدخلت المرأة اليمنية التي تصادف وجودها في المحل، لتتلقى طعنة الخجنر بدلًا منها.

وفقدت المرأة اثنين من أصابعها إثر عملها البطولي، بينما تم إسعاف المصاب، ونقل المرأة إلى المستشفى لتلقي العلاج، والقبض على المعتدي.