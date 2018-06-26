” رونالدو ” أول برتغالي يهدر ركلة جزاء بكأس العالم

طلال الغامدي(صدى):

أهدر نجم المنتخب البرتغالي ونادي ” ريال مدريد ” الإسباني ” كريستيانو رونالدو ” ، اليوم الإثنين، ركلة جزاء لمنتخب بلاده فى الدقيقة 53 من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي مع نظيره الإيراني، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ويعد ” رونالدو ” ، أول لاعب برتغالي يهدر ركلة جزاء في تاريخ كأس العالم، بعد أن تصدي ” بيرانفاند ” حارس مرمي إيران لركلة الجزاء.