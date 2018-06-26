شركات التأجير تقدم عروض مغرية للسيدات مع بدء قيادة المرأة للسيارة

علي القحطاني(صدى):

قررت شركات إيجار السيارات، تقديم عروض مغرية عديدة لجذب السيدات، بعد قرار قيادة المرأة للسيارة حيث تنوعت تلك الخيارات بين التخفيضات الضخمة والخدمات المتنوعة.

وقال مصادر إعلامية أن إحدى الشركات قدمت عرضاً لتأجير السيارات للسيدات مقابل ريال واحد فقط، ويخول أي امرأة تحمل رخصة القيادة المرورية استئجار أي سيارة أرادت بريال سعودي واحد فقط عبر تطبيق شركة كروة.

وأضافت المصادر أن هذا العرض دفع 175 سيدة للحاق بالعرض الذي خصص له أول يومين لبدء القرار.