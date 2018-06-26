19 ركلة جزاء أعلى معدل شهدته نسخة لبطولة كأس العالم

ماجد محمد(صدى):

إحتسبت 19 ضربة جزاء خلال منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2018، والذي يعد أكبر عدد تم إحتسابه في نسخة واحدة في تاريخ بطولة كأس العالم منذ إنطلاقها عام 1930.

وتم الإعتماد في إحتساب 9 من ركلات الجزاء بعد إستخدام تقنية VAR، أما العشرة الباقية إحتسبهم حكام المباريات.

فيما نجح عدد من اللاعبين فى تسجيل 14 ضربة جزاء وهم: ” غيديناك، (2) هاري كين، (2) هازارد، جرانفيسكت، كاغاوا، مودريتش، غريزمان، صلاح، ساسي، رونالدو، الفرج، فيلا ” .

بينما هناك 5 ركلات تم إضاعتها في كأس العالم 2018 من قبل ” سيغوردسون، كويفا، ميسي، المولد، رونالدو ” .