بالفيديو .. ” شمس ” تنتقد تعليقات أصحاب الحسابات الوهمية
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، للفنانة الكويتية ” شمس ” ، والذي علقت فيه على أصحاب الحسابات المشهورة الوهمية والتي تتكلم على شرف المشاهير وتقذفهم وتتدخل في خصوصياتهم.
وقالت ” شمس ” في مقطع الفيديو، ” إن كل التعليقات والكذب الذى تقومون بترويجه هى سيئات جالسين تكسبونها وشاهدة عليكم ليوم الدين ” .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1407 ] نشر منذ 18 دقيقة
وتبرجك وسفورك ماهو سيئات…؟
اي شمس… اسمك بليله وكثيره عليك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49042 ] نشر منذ 15 دقيقة
كلام سليم ,,