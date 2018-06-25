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بالفيديو .. ” شمس ” تنتقد تعليقات أصحاب الحسابات الوهمية

بالفيديو .. ” شمس ” تنتقد تعليقات أصحاب الحسابات الوهمية
خالد الظفيري(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، للفنانة الكويتية ” شمس ” ، والذي علقت فيه على أصحاب الحسابات المشهورة الوهمية والتي تتكلم على شرف المشاهير وتقذفهم وتتدخل في خصوصياتهم.

وقالت ” شمس ” في مقطع الفيديو، ” إن كل التعليقات والكذب الذى تقومون بترويجه هى سيئات جالسين تكسبونها وشاهدة عليكم ليوم الدين ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1407 ] نشر منذ 18 دقيقة

وتبرجك وسفورك ماهو سيئات…؟
اي شمس… اسمك بليله وكثيره عليك

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