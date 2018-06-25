بالفيديو .. ” شمس ” تنتقد تعليقات أصحاب الحسابات الوهمية

خالد الظفيري(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، للفنانة الكويتية ” شمس ” ، والذي علقت فيه على أصحاب الحسابات المشهورة الوهمية والتي تتكلم على شرف المشاهير وتقذفهم وتتدخل في خصوصياتهم.

وقالت ” شمس ” في مقطع الفيديو، ” إن كل التعليقات والكذب الذى تقومون بترويجه هى سيئات جالسين تكسبونها وشاهدة عليكم ليوم الدين ” .