وفاة نجم الزمالك المصري أثناء تعليقه على مباراة الأخضر ومصر

ماجد محمد(صدى):

توفي نجم نادي الزمالك المصري، عبد الرحيم محمد، إثر تعرضه إلى أزمة قلبية مفاجئة أثناء تعليقه على مباراة الأخضر ومصر في آخر جولات دور المجموعات بكأس العالم.

يذكر أن نجم الزمالك كان يحلل مباراة المنتخب عبر قناة النيل للرياضة، قبل أن يتعرض للأزمة القلبية وفشلت محاولات الطاقم الطبي في إسعافه.

وتلقى المنتخب المصري هزيمة قاسية، من المنتخب الوطني بنتيجة هدفين مقابل هدف، وبذلك يودع المنتخبين منافسات مونديال 2018، بعد حصولهما على المركزين الثالث والرابع.