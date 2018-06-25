وفاة نجم الزمالك المصري أثناء تعليقه على مباراة الأخضر ومصر
توفي نجم نادي الزمالك المصري، عبد الرحيم محمد، إثر تعرضه إلى أزمة قلبية مفاجئة أثناء تعليقه على مباراة الأخضر ومصر في آخر جولات دور المجموعات بكأس العالم.
يذكر أن نجم الزمالك كان يحلل مباراة المنتخب عبر قناة النيل للرياضة، قبل أن يتعرض للأزمة القلبية وفشلت محاولات الطاقم الطبي في إسعافه.
وتلقى المنتخب المصري هزيمة قاسية، من المنتخب الوطني بنتيجة هدفين مقابل هدف، وبذلك يودع المنتخبين منافسات مونديال 2018، بعد حصولهما على المركزين الثالث والرابع.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1407 ] نشر منذ 37 دقيقة
اتعضوا يا أولي الألباب…
اللهم اختم لي برحمتك يا ارحم الراحمين
ابو وليد[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 36 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله — الله يرحمه — لا ويقولون مباراه اخوان مش مهم مين يفوز
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1067 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49042 ] نشر منذ 29 دقيقة
الدايم الله والفاني خلقه ,,
,, الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده ,, آمين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29910 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له