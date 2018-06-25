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” القحطاني ” يعلق بطريقته الخاصة عقب انتهاء لقاء المنتخب و مصر

” القحطاني ” يعلق بطريقته الخاصة عقب انتهاء لقاء المنتخب و مصر
ماجد محمد(صدى):

علق المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني على فوز الأخضر أمام مصر بهدفين مقابل هدف وذلك بمباراة الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2018 المقامة بروسيا.

ونشر القحطاني صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تعبر عن أن المملكة ومصر يد واحدة وصف واحد.

ويذكر أن الأخضر فاز بهدفين مقابل هدف للفراعنة، وذلك بمباراة الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2018 المقامة بروسيا.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 857 ] نشر منذ 21 دقيقة

يد واحدة دائما

[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 19 دقيقة

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