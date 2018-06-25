” الإندبندنت ” تعرب عن إعجابها بمشهد سجود لاعبي المنتخب الوطني

نواف السالم(صدى):

علقت صحيفة ” الإندبندنت ” البريطانية على مشهد سجود لاعبي المنتخب الوطني بعد فوزهم على مصر بهدفين مقابل هدف وذلك بمباراة الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2018 المقامة بروسيا.

وقالت الصحيفة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تعبيقًا على الصورة : يا لها من صورة.

ويذكر أن الأخضر فاز بهدفين مقابل هدف للفراعنة، وذلك بمباراة الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2018 المقامة بروسيا.