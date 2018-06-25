5 أشياء قد لا تعرفها عن شيفروليه بليزر 2019 الجديدة

متابعات(صدى):

بعد مرور 13 عاما على إيقافها، قررت جنرال موتورز إعادة إحياء شيفروليه بليزر في SUV خماسية المقاعد جديدة كليا، بتصميم عصري وطابع هجومي شرس مستوحى من كامارو SS 2019.

وبالرغم من أن الاسم يعطى إيحاءً كلاسيكيا، إلا أن تصميم الكروس أوفر الجديدة عصري وتقنياتها عالية التطور، وقد أتيناكم اليوم بخمس أشياء لا يجب أن نغفلها عن شيفروليه بليزر 2019.

1- وجه الشبه مع كامارو 2019

بعد كشف الستار عن بليزر 2019 الجديدة، انتشرت مقارنات تصميمها مع كامارو 2019، للدرجة التي جعلت الكثير يعتبر بليزر هي نسخة الكروس أوفر من كوبيه كامارو، وفي حين نالت كامارو النقض بسبب أبعادها الكبيرة، إلا أن ذات المصابيح الأمامية تبدو مثالية على بليزر، مع إستخدام مصابيح LED للرؤية النهارية وHID الليلية والأقل إضاءة.

كما يبدو أن بليزر الجديدة استخدمت نفس شبك كامارو أيضا، الذي يجعلها تبدو وكأنها لكزس RX عند النظر إليها من زاوية جانبية.

2- تشابه مع موديلات جنرال موتورز

ولم تتشابه بليزر 2019 الجديدة مع خارجية كامارو فقط، فحين النظر لداخليتها نستطيع أن نرى بوضوع عدة عناصر تم إستعارتها من سيارات شيفروليه الكوبيه، كنظام الترفيه والمعلومات على سبيل المثال، كذلك مخارج التهوئة دائرية الشكل، وأغلب مكونات الكونسول الوسطي هي في الحقيقة موجودة في كوبيه كامارو.

وبالإضافة للتصميم وتفاصيل الداخلية، فإن بليزر 2019 القياسية تأتي على منصة جنرال موتورز C1، وهي ذات المنصة التي بني هيكل كاديلاك XT5 والجيل الثاني من أكاديا إستنادا عليها.

3- لا تشبه بليزر القديمة على الإطلاق

في حين أن هذه الكروس أوفر أتت بإسم بليزر، إلا أن عملاء ومحبي بليزر القديمة سيلاحظون فرقا شاسعا بين الجيلين، للدرجة التي تجعلهم ينكرون أن الـ SUV الجديدة هي بليزر أصلية، لكن نظام الدفع الرباعي بكل فئاتها يحفظ تميزها.

4- ليست الوحيدة التي يعاد إحياؤها

لم تكن جنرال موتورز هي الوحيدة التي قامت بإحياء اسم موديل قديم في أخر جديد وعصري، ففورد على سبيل المثال تعيد حاليا إحياء برونكو، حيث وعدت صانعة السيارات الأمريكية أن برونكو الجديدة ستأتي في هيكل SUV 4×4، مستندة على أسس رينجر بيك أب، وسيتم تدشينها بحلول 2020.

5- ما زال سعرها مجهولا

لم يتم الكشف بعد عن أسعار شيفروليه بليزر 2019 الجديدة، ولكن متوقع أن يتم ذلك خلال الأشهر القليلة القادمة، لتصل إلى الأسواق العالمية في مطلع العام القادم لتنافس نيسان مورانو وفورد إيدج.