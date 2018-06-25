” سلمان الفرج ” : كنا نتمنى الأفضل والقادم أجمل

نواف السالم(صدى):

علق اللاعب ” سلمان الفرج ” نجم المنتخب الوطني ونادي الهلال، اليوم الإثنين، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” على فوز الأخضر على المصري بهدفين مقابل هدف، قائلًا ” مبروك لجماهيرنا الفوز بلقاء اليوم، كنا نتمنى أن نقدم الأفضل، اللهم لك الحمد على كل حال، والقادم اجمل بإذن الله ”

ويعد هدف ” سلمان الفرج ” ، بمباراة اليوم هو أكثر هدف متأخر في الشوط الأول في مباراة ببطولة كأس العالم منذ 1966 “ 50:36 “ .

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