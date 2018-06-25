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بالفيديو.. ردة فعل الجماهير المصرية بعد هدف الفوز للأخضر

بالفيديو.. ردة فعل الجماهير المصرية بعد هدف الفوز للأخضر
نواف السالم(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، ردة فعل الجماهير المصرية بمحافظة شرم الشيخ بعد هدف الأخضر القاتل في مرمى المنتخب المصري في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، التي انتهت بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف.

وأصبح المنتخب الوطني في المركز الثالث للمجموعة الأولى في كأس العالم برصيد 3 نقاط، بعدما فاز على المنتخب المصري بهدفين سجلهما سلمان الفرج وسالم الدوسري.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 848 ] نشر منذ 36 دقيقة

الحمد لله ع الفوز والثلاث نقاط وان شاء الله القادم افضل

[ عدد التعليقات: 460 ] نشر منذ 35 دقيقة

الدوسري اعطاهم القاتلة ليتها كانت بمباراة اوروغواي

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