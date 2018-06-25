بالفيديو.. ردة فعل الجماهير المصرية بعد هدف الفوز للأخضر

نواف السالم(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، ردة فعل الجماهير المصرية بمحافظة شرم الشيخ بعد هدف الأخضر القاتل في مرمى المنتخب المصري في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، التي انتهت بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف.

وأصبح المنتخب الوطني في المركز الثالث للمجموعة الأولى في كأس العالم برصيد 3 نقاط، بعدما فاز على المنتخب المصري بهدفين سجلهما سلمان الفرج وسالم الدوسري.