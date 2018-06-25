بالفيديو.. شاهد ردود أفعال الجماهير المصرية على هجمات المنتخب المصري

طلال الغامدي(صدى):

نشرت ” صدى سبورت ” ، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، يوثق حالة الإثارة والتشجيع التي إنتابت عدد من المصريين المتواجدين بمدينة شرم الشيخ، أثناء متابعتهم هجمات الفراعنة في لقاء المنتخب الأخضر باستاد ” فولغوغراد أرينا ” ، ضمن المواجهة الثالثة بمنافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم 2018 المقامة بروسيا.

هذا وانتهت المباراة بفوز الأخضر على المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف، بعد أن سدد اللاعب ” سالم الدوسري ” الهدف الثاني للأخضر بالدقيقة 95 من عمر المباراة.

الجدير بالذكر أن كلا المنتخبين سيغادر بطولة كأس العالم عقب هذه المباراة بعد فشلهم في حصد أى نقاط خلال المواجهتين الأولى والثانية مع كلا من ” روسيا و الأوروغواي ” .