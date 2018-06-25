بالفيديو.. شاهد ردود أفعال الجماهير المصرية على هجمات المنتخب المصري
نشرت ” صدى سبورت ” ، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، يوثق حالة الإثارة والتشجيع التي إنتابت عدد من المصريين المتواجدين بمدينة شرم الشيخ، أثناء متابعتهم هجمات الفراعنة في لقاء المنتخب الأخضر باستاد ” فولغوغراد أرينا ” ، ضمن المواجهة الثالثة بمنافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم 2018 المقامة بروسيا.
هذا وانتهت المباراة بفوز الأخضر على المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف، بعد أن سدد اللاعب ” سالم الدوسري ” الهدف الثاني للأخضر بالدقيقة 95 من عمر المباراة.
الجدير بالذكر أن كلا المنتخبين سيغادر بطولة كأس العالم عقب هذه المباراة بعد فشلهم في حصد أى نقاط خلال المواجهتين الأولى والثانية مع كلا من ” روسيا و الأوروغواي ” .
خاص . . بالفيديو الجماهير المصرية وردود الفعل علي هجمات المنتخب المصري #EGY والسعودى #KSA من داخل مصر . #روسيا2018 #السعوديه_مصر #WorldCup pic.twitter.com/Hczv6v8LXE
— صدى سبورت (@SadaSportAr) June 25, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49035 ] نشر منذ 34 دقيقة
هدف الفوز في العشرين ثانيه الأخيره من الوقت بدل الضايع ,,
,, يمكن هذا ينعش شوي ,,
,, ولكن الفوز جاء في الوقت الضايع من المونديال ,,
فهد[ عدد التعليقات: 848 ] نشر منذ 30 دقيقة
موقف متشابه كانوا يتمنون الفوز لمصالحة الجماهير
نهى[ عدد التعليقات: 460 ] نشر منذ 30 دقيقة
لا تحزنون اشقائنا المصارنة