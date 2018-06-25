بالفيديو.. تركي آل الشيخ يعلق على نهاية مشاركة الأخضر في كأس العالم
علق تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على نهاية مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم.
وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : الحمد لله هذه المشاركة ثاني أحسن مشاركة لمنتخب سعودي في كأس الالم ولب محمد صلاح وفوزنا ولولا الحضري لكانت النتيجة تاريخية، ونوعدكم بالأفضل وقرارات تصب في مصلحة كرة القدم في المملكة.
وأضاف: مبرووك ما هذا الي تستحقونه ومباراة أوروغواي كان عندنا غلطة ومباراة اليوم الحمد لله قدمنا مستوى المفروض كانت النتيجة أكبر ومباراة روسيا للنسيان لها ظروفها والقادم أفضل.
وتابع: ونتمنى أن نقف يد واحدة وصف واحد لتطوير الرياضة في المملكة العربية السعودية .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3355 ] نشر منذ 52 دقيقة
المهم الف مبروك لمنتخبنا الوطني
qlq[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله كريم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49035 ] نشر منذ 47 دقيقة
زين من منتحبنا ماقصر ..
,, بس والله مااحنا راضين عن المبارات الإفتتاحيه ,,
عبدالله[ عدد التعليقات: 866 ] نشر منذ 45 دقيقة
يا عمي اسكت. قال احسن ثاني مشاركه قال. يعني المرات الجايه راح ننهزم بثلاث اهداف يعني؟
احنا مآخذين خمسه في مباراة شاهدها العالم كله وهذا الانطباع عند كل العالم. اسأل اي طفل في الارجنين او في كينيا او في كازاخستان عن المنتخب السعودي راح يقولك منتخب ضعيف. وانت تقول ثاني احسن مشاركه.
يعني ما احد درى عنى اليوم فزنا والا انهزمنا.
فهد[ عدد التعليقات: 848 ] نشر منذ 43 دقيقة
الف مبروك للمنتخب الوطني واللي فات صفحة ونطويها
نوير[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 42 دقيقة
كانت النتيجة مفروض تكون أعلى من هيك بس الحمد لله
ناصر[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 42 دقيقة
الحضري تاريخ كبير مو ها المباراة فقط
زائر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 41 دقيقة
ف الدول المتقدمة إذا حصل خطأ من مسؤل قدم إستقالته وحنا عكس كل شوي ناط في جريدة صارة الخطأ شهرة له.
فيصل[ عدد التعليقات: 460 ] نشر منذ 40 دقيقة
توقعتنا للمنتخب كانت اعلى من هيك مو فقط كسب مباراة شرفية
الجوهرة[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 38 دقيقة
منتخبنا يحتاج إلى زيادة الطموح والثقة بالنفس لان ما حدث اضر بنا جميعا وكانت هزيمتنا ثقيلة
حتى اليوم فزنا بصعوبة
ياريت الجاي افضل
تركي[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 32 دقيقة
وايش راح يصير بعدين في الاخير راجعين من الدور الأول
نتمنى أن يكون المنتخب للافضل
الواقع[ عدد التعليقات: 6294 ] نشر منذ 30 دقيقة
التطوير من خلال الأندية وعدم قبول أي لاعب قصير وضعيف البنية لابد من طول القامة أقل شئ 180 والقوة العضلية وعودة الأكاديميات بعيد عن الواسطة اجامل ولد فلان وفلاتان والمواهب في الحواري ونركز على الاحتراف واختيار الاعب بعناية فائقة كما نتمنى في حال هبوط مستوى الاعب يجرد من لقب لاعب محترف ويحال إلى هاوي
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1062 ] نشر منذ 20 دقيقة
1000
مبروووووووك
أداء مشرف
وفي محفل عالمي
براغى[ عدد التعليقات: 646 ] نشر منذ 18 دقيقة
الف مبروك للسعودية الحبيبة ..يستاهلوا الفوز…وحظ اوفر لمصر لعلها بداية لتصخيح الاخطاء والتخلص من ذلك المدرب العقيم
ابواحمد[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 15 دقيقة
نرجو من الله ان تكون الجايات افضل
ابواحمد[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 13 دقيقة
نرجو من الله ان تكون الجايات افضل
ابواحمد[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 13 دقيقة
نرجو من الله ان تكون الجايات افضل