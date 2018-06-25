بالفيديو.. تركي آل الشيخ يعلق على نهاية مشاركة الأخضر في كأس العالم

نواف السالم(صدى):

علق تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على نهاية مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : الحمد لله هذه المشاركة ثاني أحسن مشاركة لمنتخب سعودي في كأس الالم ولب محمد صلاح وفوزنا ولولا الحضري لكانت النتيجة تاريخية، ونوعدكم بالأفضل وقرارات تصب في مصلحة كرة القدم في المملكة.

وأضاف: مبرووك ما هذا الي تستحقونه ومباراة أوروغواي كان عندنا غلطة ومباراة اليوم الحمد لله قدمنا مستوى المفروض كانت النتيجة أكبر ومباراة روسيا للنسيان لها ظروفها والقادم أفضل.

وتابع: ونتمنى أن نقف يد واحدة وصف واحد لتطوير الرياضة في المملكة العربية السعودية .