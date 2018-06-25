فيديو مخيف لذراع دمية تتحرك ببطء

متابعات(صدى):

رصدت مالكة متجر للألعاب ، لقطات لدمية تحرك ذراعها ببطء بجانبها .

وقالت مالكة المتجر في تعليقها على الفيديو ، أن كل من لمس الدمية أصيب بالمرض بعد ذلك.

وأضافت ، إنها كانت تفحص كيسا به مجموعة من الألعاب القديمة عندما عثرت على الدمية المخيفة، حيث وضعتها الأرض وذراعيها على الركبة، لكن عندما عادت كان ذراعاها بجانبها.

وأوضحت أنها شعرت بالخوف لذلك قررت وضع ذراعيها مرة أخرى على ركبتيها وتسجيل ما سيحدث. وفي اليوم التالي، وجدت أن الدمية كانت تحرك ذراعيها ببطء.