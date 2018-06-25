  • الإثنين 25

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. طبيب بيطري يستخدم أسنانه لقطع رأس والدته

بالفيديو.. طبيب بيطري يستخدم أسنانه لقطع رأس والدته

بالفيديو.. طبيب بيطري يستخدم أسنانه لقطع رأس والدته
واشنطن(صدى):

اعترف طبيب بيطري بالجيش الأمريكي يٌدعى ” تيريل جونسون ، 29 عاماً ” بقطع رأس والدته بأسنانه وسكين .

وتعود التفاصيل عندما عثرت الشرطة الأمريكية ، لمنزل جونسون ووالدته لإجراء فحص الرعاية الاجتماعية بناء على طلب من شقيقيها وأختها فوجدوا جثتها المشوهة في حديقة المنزل بولاية ميسيسيبي .

وعقب القبض على المتهم ، ادعى جونسون أنه ذبحها باستخدام سكين ثم استخدم أسنانه ويديه لقطع رأسها، وأوضح أنه خنقها حتى فقدت وعيها أثناء شجار حول بطاقات الائتمان.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 49020 ] نشر منذ 52 دقيقة

مجرمون ,,

,, عليهم من الله مايستحقون ..

[ عدد التعليقات: 1771 ] نشر منذ 52 دقيقة

لاحول ولا قوة الا بالله

اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها

والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *