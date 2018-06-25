بالفيديو.. طبيب بيطري يستخدم أسنانه لقطع رأس والدته
اعترف طبيب بيطري بالجيش الأمريكي يٌدعى ” تيريل جونسون ، 29 عاماً ” بقطع رأس والدته بأسنانه وسكين .
وتعود التفاصيل عندما عثرت الشرطة الأمريكية ، لمنزل جونسون ووالدته لإجراء فحص الرعاية الاجتماعية بناء على طلب من شقيقيها وأختها فوجدوا جثتها المشوهة في حديقة المنزل بولاية ميسيسيبي .
وعقب القبض على المتهم ، ادعى جونسون أنه ذبحها باستخدام سكين ثم استخدم أسنانه ويديه لقطع رأسها، وأوضح أنه خنقها حتى فقدت وعيها أثناء شجار حول بطاقات الائتمان.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 49020 ] نشر منذ 52 دقيقة
مجرمون ,,
,, عليهم من الله مايستحقون ..
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1771 ] نشر منذ 52 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها
والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه