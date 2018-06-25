إصدار دليل التخصصات في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة

حمود العنزي(صدى):

أصدرت وزارة التعليم ممثلة في وكالة الوزارة للتخطيط والمعلومات وفي الإدارة العامة للمعلومات وقياس الأداء، دليل (التخصصات في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية) والذي يُعد دليلاً إرشادياً للمختصين والمسئولين وأصحاب القرار والباحثين في مجال التعليم العالي.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن هذا الإصدار يهدف إلى تعريف الطلاب بجميع الأقسام التعليمية وتمكينهم من اختيار الجامعة والتخصص الاكاديمي بما يتناسب وفقاً لرغباتهم وميولهم وقدراتهم.

ويوضح الإصدار من خلال التخصصات المطروحة التوافق الكمي والنوعي بين مخرجات التعليم العالي من جهة، ومتطلبات سوق العمل وخطط التنمية وبناء مجتمع المعرفة من جهة أخرى بما يتناسب مع خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

للاطلاع على دليل التخصصات عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــــــــــــا.