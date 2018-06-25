عصام الحضري أكبر لاعب يشارك في تاريخ كأس العالم

ماجد محمد(صدى):

حطم عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر، الرقم التاريخى فى كأس العالم 2018 خلال مباراة مصر والأخضر اليوم ضمن مباريات الجولة الاخيرة لنهائيات مونديال روسيا.

ويذكر أن مشاركة الحضرى أمام المنتخب الوطني سيكون أكبر حارس فى المونديال، حيث يبلغ 45 عاما، حيث شارك موندراجون حارس كولومبيا فى مونديال 2014، وكان عمره وقتها 43 عاما.