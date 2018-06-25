فيديو مروع لطبيب مشعوذ يكوي لسان امرأة لشفائها

متابعات(صدى):

أقدم طبيب محتال على كي إمرأة هندية بالنار في محالوة لشفائها ما اسفر عن تعرضها لحروق شديد بولاية راجستان الهندية ,

وكانت عانت السيدة من وعكة صحية، اقتضت نقلها إلى المستشفى، لكن حالتها لم تتحسن، مما دفع بعض أقربائها، إلى الاعتقاد بأن أرواحاً شريرة تسكنها، واقترحوا الاستعانة بمشعوذ لشفائها.

واستخدم المشعوذ سيخاً من الحديد لكيّ أجزاء عديدة من جسم المريضة، مما زاد حالتها سوءاً، وبات غير قادرة على النطق، وباتت تشعر بآلام شديدة أكثر من السابق، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفي وقت لاحق، فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادثة، وألقت القبض على الطبيب المشعوذ.

يُذكر أن السكان في ولاية راجستان، لا يزالون يؤمنون بالسحر والشعوذة، كوسيلة لعلاج الأمراض، وعلى الرغم من أن الكي بالنار إجراء محظور في البلاد، إلا أن العديد من المشعوذين، لا يزالون يستخدمونه في الخفاء.