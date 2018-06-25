سر بكاء لاعب توتنهام بعد خسارة كوريا الجنوبية أمام المكسيك

ماجد محمد(صدى):

دخل اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب فريق توتنهام الإنجليزي، في نوبة بكاء عقب خسارة منتخبه أمام المكسيك؛ لكونه مهدد بأداء الخدمة العسكرية لمدة عامين.

ويقترب منتخب كوريا الجنوبية من توديع بطولة كأس العالم عقب الخسارة أمام السويد والمكسيك، ما قد يعرضه إلى إنهاء مسيرته الكروية عندما يؤدي الخدمة العسكرية في بلاده قبل إتمامه الـ28 عامًا.

ويشير القانون الكوري الجنوبي، إلى أن اللاعب يجب أن يؤدي الخدمة العسكرية لمدة 21 شهرًا في جيش بلاده، قبل أن بلوغه عامه الثامن والعشرين، ويبلغ اللاعب حاليًا 25 عامًا، وقد يضطر للغياب عن الفريق، مع مطلع عام 2019.

وأصبحت إمكانية التحاق سون هونغ مين، بالخدمة العسكرية لمدة عامين، مرهونة بأداء منتخب كوريا الجنوبية خلال الألعاب الآسيوية، التي ستنطلق في شهر أغسطس القادم، حيث ينص قانون بلاده على إعفاء من الخدمة العسكرية إذا ما حققوا ميداليات للبلاد.