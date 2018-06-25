بالفيديو.. ” رونالدو ” يتوسل الجمهور الإيراني بتركه ينام

نواف السالم(صدى):

عمد جمهور المنتخب الإيراني، إلى إزعاج المنتخب البرتغالي، عبر التجمع بجوار الفندق الذي يقيم فيه لاعبي البرتغال، ومن ثم إصدار الضجيج والعمل على إزعاجهم.

وقصد الجمهور الإيراني، إزعاج الخصم وحرمانهم من النوم عشية المباراة التي تجمع المنتخبين، والتي ستقام اليوم الاثنين، وذلك بهدف إفقادهم التركيز في المباراة نتيجة قلة النوم.

وكان اللاعب ” كريستيانو رونالدو ” هو أكثر المقصودين من هذا التصرف، وقد خرج رونالد من غرفته منزعجاً نتيجة حرمانه من النوم، وهو ما يقصده الجمهور الإيراني.

وأظهر مقطع فيديو، قيام رونالدو بالإشارة إلى الجمهور الإيراني من نافذة غرفته وطلبه الهدوء حتى يتمكن من النوم.

ويسعى ” رونالدو ” إلى تسجيل هدفه الخامس في مونديال روسيا، ليتعادل مع اللاعب الإنجليزي هاري كين الذي يملك برصيده حتى الآن 5 أهداف.