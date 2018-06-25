الإجراءات اللازمة لإضافة المواليد خارج وداخل المملكة

عادل الحربي(صدى):

أجابت المديرية العامة للجوازات، عن استفسار من مواطن بشأن الإجراءات اللازمة لإصدار إقامة للمولود الحديث.

وقال المواطن في سؤاله: ” السلام عليكم، تم ادخال ابني مولود حديثا برقم حدود ولم يتم اصدار هوية مقيم لغاية الأن له، هل سيؤثر ذلك في عملية نقل كفالتي على شركة اخرى؟ وبالنسبة للمولود ماذا يلزم لاصدار الاقامه له ” .

وأوضحت المديرية، أن هناك 9 إجراءات لإضافة المواليد خارج المملكة، و4 إجراءات لإضافة المواليد داخل المملكة، وذلك كالآتي:

إجراءات إضافة مواليد خارج المملكة :

1. تسديد رسوم تأشيرة الدخول بقيمة 2000 ريال سعودي عبر نظام سداد الالي .

2. تأمين طبي

3. تعبئة نموذج الطلب باسم الطفل + صورتين (4×6) .

4. تتم الإضافة خلال 3 شهور حسب ختم الدخول.

5. في حالة عدم الاضافة بعد 3 شهور يغرم بموجب المادة 55من نظام الإقامة

6. أن يكون المولود داخل المملكة أثناء الإضافة.

7- ان يكون للمولود جواز مستقل.

8 – ان يكون الابوين مقيمين في المملكة.

9- ان تكون الزوجة على كفالة الزوج .

إجراءات إضافة مواليد داخل المملكة:

1. استخراج جواز سفر مستقل للمولود لدى السفارة.

2. إحضار شهادة ميلاده وصورة منها.

3. تعبئة نموذج الطلب باسم الطفل + صورتين (4×6) .

4. في حالة عدم الاضافة بعد سنة من تاريخ الولادة يغرم بموجب المادة 61 من نظام الإقامة بقيمة 1000 ريال , ويتم السداد عبر نظام سداد الألي .