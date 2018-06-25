زلزال یفضح إدمان یابانیة للأفلام الجنسیة

وكالات(صدى):

أدى زلزال في الیابان إلى فضح فتاة أمام والدتھا، بسقوط كوم من الأشرطة والمجلات الجنسیة وأقراص الأفلام الجنسیة المدمجة عن سطح خزانتھا وانتشارھا على الأرض كوما منثورا.

وقال موقع 24 News Sora ،إن الحادث وقع في محافظة أوساكا منتصف حزیران، حیث أن الزلزال المذكور، كان من أقوى الزلازل التي ضربت الیابان مؤخرا. وأشار الموقع إلى أن الزلزال تسبب بتناثر الأثاث في الكثیر من البیوت وانفتاح الخزائن وتساقط محتویاتھا وتبعثرھا .

وحدث نفس الشيء مع الفتاة المحبة للرسوم المتحركة الجنسیة ” أنیماي ” ، التي انھمرت من سطح خزانتھا كوما منثورا وبحضور والدتھا، مما أدھش الأم والشرطة التي كان رجالھا یعاینون المباني ویستمعون لإفادات السكان لمعرفة أضرارھم.

وأثار نشر الخبر تعاطف مستخدمي الإنترنت مع الفتاة وقال أحدھم في تعلیقھ: ” یا إلھي، ھذا أسوأ كابوس بالنسبة إلي ” . وكتب آخر: ” أنا لا أعرف حتى من تضرر أكثر، أنت أم أمك؟ “.