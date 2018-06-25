صحة جازان تعاقب الممرضة التي عنفت مولودا بمستشفى أبو عريش

تركي السالم(صدى):

علّقت صحة جازان، اليوم الاثنين، على مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي والذي تظهر به إحدى ممرضات قسم الحضانة بمستشفى أبو عريش العام أثناء تعاملها مع أحد الأطفال بعد ولادته بطريقة غير لائقة.

وأكدت صحة جازان عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن: ” ما قامت به الممرضة مرفوض بتاتًا ويعد تجاوزًا لأخلاقيات المهنة وسياسات وإجراءات التعامل مع المواليد، وقد قامت إدارة مستشفى أبو عريش العام بإيقاف الممرضة عن العمل بقسم الحضانة والتحقيق معها واتخاذ أشد العقوبات وإنهاء عقدها فورًا وفصلها وإبعادها عن العمل لعدم كفاءتها.

وجددت صحة جازان التأكيد على أن: ” سلامة المرضى أولوية وتؤكد على اتخاذ أشد العقوبات في حالة الإخلال بسياسات التعامل مع الحالات المرضية. ”

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