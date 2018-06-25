” الإحصاء ” تكشف عن أسعار السلع الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء لشهر مايو 2018، وجود ارتفاع في أسعار 129 سلعة وخدمة، فيما انخفضت 30 سلعة وخدمة أخرى، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

حيث جاء ذلك بعد تطبيق المملكة، ضريبة ” القيمة المضافة ” بنسبة 5% منذ شهر يناير الماضي.

وعن ما تضمنته هذه البيانات، شملت متوسط أسعار نحو 160 سلعة وخدمة شهدت ارتفاعًا وانخفاضًا كمرحلة أولى، موزعة على 5 مجموعات “السلع الغذائية، السلع غير الغذائية، سلع الخدمات، الأعلاف والحيوانات الحية، السلع الإنشائية ” .

تجدر الإشارة إلى أن السلع الغذائية والمقدرة بـ88 سلعة، شهدت انخفاض أسعار 19 سلعة غذائية، وذلك خلال شهر مايو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017، فيما ارتفعت أسعار 68 سلعة أخرى.

وعن أكثر السلع انخفاضًا هو ” الثوم الصيني ” ، فيما كانت المياه الغازية المحلية الأكثر ارتفاعًا، أما عن السلع غير الغذائية والمقدرة بـ15 سلعة، شهدت ارتفاعًا في أسعارها، وكان الأكثر هي ” سجائر المارلبورو ” .