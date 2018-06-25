بدء القبول بتقنية الخرج للبنات

السيح(صدى):

تبدأ الكلية التقنية للبنات بالخرج في الـ 24 من شهر شوال الجاري, باستقبال طلبات المتقدمات للقبول للفصل الأول من العام التدريبي 1439-1440هـ ، من خلال البوابة الإلكترونية للقبول الموحد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط :

هنا، ويستمر القبول حتى 6-11-1439 هـ .

ودعت الكلية المتقدمات للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على البوابة الإلكترونية للقبول وتحري الدقة في إدخال البيانات، فيما سيتم إرسال ترشيح المقبولات عبر رسائل نصية SMS على أرقام هواتف الاتصال في استمارة القبول الإلكتروني لاستكمال الإجراءات المطلوبة للمتقدمات بمقر الكلية في حي المصيف شرق مدينة السيح.