بالفيديو.. ممرضة تعنف ” مولود ” لإجباره على التوقف عن البكاء بأحد مستشفيات جازان
وثق مقطع فيديو، قيام ممرضة بأحد مستشفيات منطقة جازان بفعل غير إنساني ضد مولود رضيع، حيث قامت بتعنيفه لإجباره على التوقف عن البكاء، في تصرف لا يعرف الرحمة.
وأثار الفيديو، استياء موثقي المقطع الذي كانوا يتواجدون داخل المستشفى، حيث التقط المقطع من أمام قسم حضانة الأطفال، في ظل بكاء الطفل الذي لم يلق أي رأفة من الممرضة قاسية القلب، كما اتضح من خلال المقطع.
طلال[ عدد التعليقات: 1328 ] نشر منذ 50 دقيقة
ي عمممري يالاطفال 💔💔💔
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 687 ] نشر منذ 49 دقيقة
😡😡😡😡😡
همس[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 49 دقيقة
ان شاء الله يكون هذا الفديو سبب في تحسين الخدمات الصحية في منطقة جازان
qlq[ عدد التعليقات: 2389 ] نشر منذ 47 دقيقة
وين التعنيف………؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49009 ] نشر منذ 41 دقيقة
ماشفنا شي باالمقطع ,,
,, إلا إذا للمقطع بقيه ، الله اعلم ,,