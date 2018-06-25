بالفيديو.. ممرضة تعنف ” مولود ” لإجباره على التوقف عن البكاء بأحد مستشفيات جازان

تركي السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام ممرضة بأحد مستشفيات منطقة جازان بفعل غير إنساني ضد مولود رضيع، حيث قامت بتعنيفه لإجباره على التوقف عن البكاء، في تصرف لا يعرف الرحمة.

وأثار الفيديو، استياء موثقي المقطع الذي كانوا يتواجدون داخل المستشفى، حيث التقط المقطع من أمام قسم حضانة الأطفال، في ظل بكاء الطفل الذي لم يلق أي رأفة من الممرضة قاسية القلب، كما اتضح من خلال المقطع.